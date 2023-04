E ora resta il problema della succcessione

Ecco dunque le considerazioni che hanno portato Giulia Gabana e i suoi collaboratori a non rinnovare la fiducia ad Andrea Giani (lo staff avrà destino diverso?) per la prossima stagione sportiva. Nessuno screzio improvviso o un repentino cambiamento dovuto a un nuovo nome messo sotto contratto, dunque, ma una decisione che evidentemente era stata rimandata al momento in cui la stagione ‘vera’, quella dei play off, fosse finita e che ha richiesto qualche giorno per essere ponderata e presa. Ecco perché anche lo stesso Giani, alle domande precise delle scorse settimane, fosse sempre il più cauto riguardo la propria permanenza sulla panchina di Modena. Ora però si pone il problema della successione, se come dice la presidente Gabana, la scelta è stata fatta senza avere già un altro nome sotto contratto o ‘in pre-allarme’. I nomi rimangono gli stessi degli scorsi giorni: i più accreditati sono quello di Angelo Lorenzetti e Andrea Anastasi, entrambi liberi per il prossimo anno, quello più evocativo è quello di Bernardinho, il papà di Bruno che tornerebbe sulla panchina di Modena 30 anni dopo, il meno probabile ma non ancora escluso, infine, quello di Gian Lorenzo Blengini.

a.t.