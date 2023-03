È sempre testa a testa tra Venuta e Bigarelli

Prosegue il testa a testa in vetta alla graduatoria del Top Volley, dove Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product, e Luca Bigarelli della Kerakoll Sassuolo, continuano a sorpassarsi settimana dopo settimana, senza che nessuno dei due riesca a scappare definitivamente.

Vertice. Francesco Venuta e Luca Bigarelli si sono quasi equamente divisi il vertice della classifica generale, di una stagione che ha fino ad ora visto venti tappe: dieci volte ha chiuso la settimana in testa Bigarelli, e nove Venuta, che è arrivato al vertice il 4 dicembre, mentre l’opposto della Kerakoll in tutta la stagione non è mai sceso sotto il terzo posto, evento concretizzatosi in tutto tre volte, alla prima di campionato, ed a gennaio. L’unico che si sia opposto a questo ’duopolio’ è stato Roberto Borelli della Bper VGModena Volley, in testa alla prima di campionato, e poi quasi mai più nella Top Five. Curiosamente, se Venuta e Bigarelli si sorpasso quasi ogni settimana per il primo posto, Valerio Tiri dell’Univolley Carpi, e Francesca Vaccari del Volley Castelvetro lo fanno da gennaio per il terzo posto, questa settimana ad appannaggio del carpigiano.

Tappa. A parte Venuta che ha chiuso la ventesima tappa con 20 punti, la giornata non ha portato bene ai primi della classe, lontani dai primi posti della classifica di tappa, dominata da Giacomo Martinelli, 26enne schiacciatore della New Coeng Casinalbo, con 30 punti, uno in più di Rachele Natali della Cai Stadium Mirandola, 124 punti nelle ultime cinque gare: staccatissimi tutti gli altri, con un brillante terzo posto del ’tedesco’ Christian Dunnes del Corlo Sasco, che a 39 anni da compiere a giugno, mette a terra 24 punti, uno in più di un Nicola Marchesi della Rcl Gallonese in grande ripresa, e di Celeste Serri della Pol. Maranello, e due in più di Lorenzo Breviglieri del Soliera 150, altro Over 35 che viaggia a più di dodici punti di mediapartita in stagione.

Classifiche. A proposito di Over 35, Giulia Orlandini dell’EdilCam Cavezzo, classe 1984 e la ragazza in attività con più punti al proprio attivo, continua a fare punti ogni settimana, ma il primato femminile assoluto, detenuto da Irene Fontana è lontano ancora 229 punti. Detto della generale, non ci sono grosse novità nelle altre classifiche, con Bigarelli che domina quella a punti, a 4 lunghezze dai 400 punti, mentre nella classifica relativa alle sole gare del 2023, che a fine anno sancirà il superbomber dell’anno, Rachele Natali raggiunge in vetta Valerio Tiri, eguagliando la mediapartita di 21,38 punti, nove centesimi in più di Venuta, e trentotto di Bigarelli.

Riccardo Cavazzoni