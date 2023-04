E’ Sofia Perfetto la top scorer di giornata

Nel ventisettesimo week end stagionale, che celebra lo storico approdo nei campionati Nazionali dell’Hidroplants Soliera 150, dopo dieci stagioni tra serie D e C femminili, e che festeggia il pronto ritorno in serie C femminile del Corlo Hidromec, ad un solo anno dalla dolorosa rinuncia alla B2 Nazionale, sono i giovanissimi a salire alla ribalta della giornata, con qualche nome nuovo, e addirittura quattro ragazze ai primi quattro posti. Tappa. Facendo un rapido conto, i primi cinque classificati della ventisettesima tappa non fanno, tutti assieme 100 anni, anzi per la precisione sono ben sotto, visto che sommando tutte le loro età, si fermano a 92 anni: a segnare il punteggio migliore, per la prima volta in carriera, è Sofia Perfetto al primo anno con la maglia della Moma Anderlini, in arrivo da un altro dei migliori vivai italiani, quello dell’Agil Trecate, società satellite dell’Igor Novara di A1. Classe 2005, sarà maggiorenne ad Ottobre, la Perfetto ha al suo attivo 316 punti con i 30 messi a terra nella gara di sabato, contribuendo in maniera sostanziale, insieme ai 23 della compagna di squadra Susio, alla vittoria al quinto su Alseno: alle sue spalle, ma staccate di ben quattro punti, altre tre ragazze, la 18enne Serena Nanetti dell’Alea Montale, la 17enne opposta della Mondial NB Emma Gasparini, e la più "vecchia" del gruppetto, la 22enne schiacciatrice della IGC Spilamberto Martina Barbieri che è decisamente "on fire", con 103 punti nelle ultime quattro partite. Un punto sotto, a quota 25 punti, il primo "maschietto", lo schiacciatore della Emmeti VGModena Volley Alfred Akrabia, altro classe 2006.

Vertice. Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product, che chiude la giornata al sesto posto con 24 punti, rafforza di nuovo il proprio primato, che torna a dodici decimi di punto su Luca Bigarelli della Kerakoll: invariata anche la terza piazza di Zampaligre, e posizioni dal terzo al quinto posto, con Zampaligre che mantiene il gradino più basso del podio, aumentando il vantaggio sulla ritrovata Rachele Natali della CAI Stadium, mentre per la quinta piazza Calzolari, che non gioca, raggiunge Francesca Vaccari, al peggior risultato di tappa in stagione.

Classifiche. Bigarelli continua a non aver rivali nella classifica a punti, dove gli mancano solo nove punti per sfondare quota 500, mentre il citato Zampaligre è il sesto a superare quota 400: nelle classifiche divisionali, l’unica novità è rappresentata dal terzo posto di Nicola Marchesi in serie C, ed il secondo di Calzolari in serie D, danti a Valerio Tiri. Nella classifica "All Times", sempre ovviamente dominata da Francesco Ghelfi della Stadium, Jessica Panza della Mondial Texcart è a -38 dai 3.500 punti in carriera, ma a -57 dal nono posto assoluto, attualmente da Laura Bombarda, che occupa anche il quarto posto femminile, di tutti tempi.

Riccardo Cavazzoni