"È stata una brutta settimana, ora c’è fiducia"

Mai esaltarsi quando tutto gira bene ma neppure piangersi addosso dopo tre sconfitte consecutive. Lo afferma Attilio Tesser: "È stata una brutta settimana quella con tre sconfitte consecutive ma venivamo da un momento piuttosto bello, con due vittorie e un pareggio che ci stava stretto. Nelle ultime due partite perse ci poteva stare un altro risultato, perché sia con l’Ascoli che con il Como le prime palle gol le abbiamo avute noi, se le avessimo sfruttate le gare avrebbero potuto prendere un’altra piega. Il gol di Cerri a Como è stata una sua prodezza non un mostro errore, quello lo abbiamo commesso contro l’Ascoli. In settimana abbiamo analizzato le nostre incertezze e ci siamo preparati bene per la partita con una grande squadra come il Pisa. Che affrontiamo con sei assenze fra infortuni e squalifiche ma con grande fiducia in chi va in campo".

Che Pisa si apetta?

"Una squadra in grande fiducia, ben messa in classifica. Bisogna fare i complimenti al Pisa perché sta facendo un campionato davvero importante. La scorsa stagione a pochi minuti dalla fine dei playoff era in Serie A, persa contro il Monza. Ha fatto grossi investimenti, ha alzato il livello qualitativo ed è lì a giocarsi la promozione. È una compagine molto fisica, pratica un calcio dinamico, non si arrende mai e quando va in difficoltà sa sempre reagire. Bisogna dare merito all’allenatore D’Angelo che ha costruito qualcosa di importante, inculcato una mentalità vincente fin dalla Lega Pro. Da quando è ritornato il Pisa viaggia a un ritmo incredibile e non perde in trasferta dal 4 settembre".

Il limite più evidente del Modena è la vulnerabilità difensiva: come attenuarlo?

"Sappiamo anche difenderci con ordine, come abbiamo fatto soprattutto nelle ultime partite. Non è una questione di moduli ma di equilibri, che talvolta smarriamo".

Mai troppo in alto in classifica, mai troppo in basso: il Modena ha ancora qualche obiettivo?

"Sì, ed è la salvezza, quello che la proprietà ci ha chiesto. Una volta raggiunta si potrà pensare ad altro. Ma sappiamo bene qual è il nostro primo obiettivo".

In questo difficile momento la proprietà vi è stata vicina?

"Sì, c’è sempre stata, qualche volta a festeggiare, qualche altra a tirarci su il morale o a stimolarci. Per la famiglia Rivetti il senso di appartenenza è fondamentale".

Quale può essere la quota salvezza?

"Penso si aggiri intorno ai 46 punti, non meno".

Rossano Donnini