"È stato il mio giorno perfetto"

"Un giorno da ricordare. Un giorno perfetto". Aveva già segnato a San Siro contro il Milan, Gregoire Defrel, e ieri ha (ri)fatto il botto (in foto il suo ingresso in campo), regalando ai neroverdi "una grande vittoria – dice il francese – contro una grande squadre". E regalandosi, appunto, il pomeriggio di cui sopra, quello da ricordare. E pieno di cifre tonde: 250ma in A, 50ma rete, e terza alla Juventus in carriera. "Siamo in un buon momento, a Verona abbiamo sbagliato nel finale e ci è dispiaciuto, quindi abbiamo continuato a lavorare e oggi fatto una grande gara. Stiamo dimostrando, tuttavia, di essere un’ottima squadra e vogliamo continuare a fare bene per continuare a salire in classifica". Classifica cui la rete del francese ha, effettivamente, dato un bello scossone, spostando il Sassuolo, da quella di destra, all’ambita colonna sinistra della classifica. La posizione è la numero 10, i punti sono 40… Sempre a proposito di cifre tonde.

