È un Lecce da 18 punti nelle ultime 10 partite Non ci sarà Di Francesco

Viaggia a pieno ritmo, il Lecce che aspetta il Sassuolo. La vittoria di Bergamo ha irrobustito il ruolino di marcia di una squadra che ha raccolto la bellezza di 18 punti nelle ultime 10 gare e nel 2023 viaggia alla media di 1,5 punti a gara. Gli ultimi tre risultati utili consecutivi conquistati al cospetto di Cremonese, Roma e Atalanta dovrebbe cambiare il meno possibile su un impianto che tuttavia perde l’ex Di Francesco, squalificato, per l’attacco, ma ritrova Umtiti in difesa. Proprio il difensore potrebbe essere, insieme a Strefezza, una delle novità dal 1’ rispetto alla gara bergamasca dei salentini, che al posto del Difra jr. dovrebbero schierare Banda. Ritrova, Baroni, anche Gonzalez, mentre Persson e Pongracic, influenzati, verranno da qui a sabato. Arbitra Baroni di Firenze, alla seconda presenza nella massima serie, che in serie A ha esordito proprio dirigendo i neroverdi, impegnati lo scorso 22 settembre nella vittoriosa trasferta contro il Torino.