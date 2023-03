È un Modena ’spuntato’ che si affida a Strizzolo

di Alessandro Troncone

Da proteggere, come fosse una specie protetta. Volendo giocare un po’ sulla settimana pre Cittadella, non è poi così strano affermare che le energie di Luca Strizzolo potrebbero essere centillinate in vista della gara di domenica al ’Braglia’. Della serie: "Non si stanchi troppo". Perchè il Modena solo su di lui potrà contare e per il momento, da un punto di vista realizzativo, male non è andata. La conta è presto fatta. Bonfanti tornerà a disposizione solo per l’ultimo mese di campionato e le condizioni di Diaw sono ancora monitorate dallo staff medico che, evidentemente, chiede cautela a Tesser intorno ad un suo ritorno a pieno regime col Cittadella, quasi sicuramente Diaw tornerà abile e arruolabile a Perugia e dunque, il tema, è che anche domenica Tesser non avrà una carta da giocarsi a gara in corso. Già a Palermo si era vista questa pecca, nel secondo tempo, a causa di quei problemi alla caviglia che Strizzolo si era portato dietro da tempo ma che le due settimane di sosta dovrebbero aver curato del tutto.

Gli si chiederà uno sforzo (non un paio di antidolorific in più, come in Sicilia), e gli si chiederanno ovviamente i gol che il Modena vuole per spingersi verso la salvezza, cosa non banale da qui in avanti considerato il peso che ogni partita avrà non solo per i canarini ma anche per tutti gli avversari che hanno obiettivi in ballo, di alta o bassa classifica. Il peso dell’attacco, invece, è sempre sulle spalle di Strizzolo, il quale avrà un compagno più che degno in tema di assist e parliamo di Luca Tremolada. Già record-man con 11 passaggi decisivi, i due hanno collaudato l’intesa nata a Pordenone sempre con Tesser alla guida ed è ovvio pensare che sempre da questo asse dovranno nascere le fortune canarine del futuro che verrà. I veri dubbi Tesser li ha sempre dietro dove, perlomeno, il tecnico recupera Cittadini e sappiamo bene quanto sia stato importante il ragazzo atalantino in questa stagione. Rebus terzini, con i soliti ballottaggi seppur ultimamente le gerarchie sono sembrate piuttosto chiare salvo poi sbriciolarsi a Palermo e vedremo se quella serata avrà delle ripercussioni sulle scelte di Tesser sugli esterni. Ma, importantissimo, preservare il gigante che gioca lì davanti. Specie non in via d’estinzione ma da difendere e proteggere con estrema parsimonia perchè senza Strizzolo, soprattutto senza l’attaccante visto in questo ultimo mese, beh, meglio non pensarci. Si pensi solo al Cittadella, e finalmente potremmo anche dire che il focus torna solo ed esclusivamente sul campo.