E’ un Sassuolo stanco e senza idee. Il Monza lo limita poi lo affonda nella ripresa

SASSUOLO

0

MONZA

1

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (23’ s.t. Ferrari), Viña (15’ s.t. Pedersen); Boloca, Henrique (37’ s.t. Castillejo), Thorstvedt 6 (1’ s.t. Bajrami); Berardi, Pinamonti (15’ s.t. Mulattieri), Laurienté. All. Dionisi (Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Ceide, Volpato, Defrel)

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Carboni (8’ s.t. D’Ambrosio), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina (8’ s.t. Machin), Gagliardini, Kyriakopoulos (30’ s.t. Gomez), Colpani (26’ s.t. Birindelli), Colombo, Dany Mota (26’ s.t. Vignato). All. Palladino (Sorrentino, Gori, Donati, Cittadini, Akpa Akpro, Pereira, F. Carboni, V. Carboni, Maric)

Arbitro: Zufferli di Udine (Bresmes, Rocca, q.u. Gualtieri)

Reti: 21’ s.t. Colombo

Note: angoli 7-3, rec. 1’ e 6’, spettatori 10165, incasso 74886

Non c’è due senza tre? Non ditelo al tecnico neroverde Alessio Dionisi che, dopo le due vittorie che hanno acceso parecchie luci sul Sassuolo temeva parecchio questa gara. Un esame di maturità che vede il Professor Monza bocciare i neroverdi, che restano in strada giusto un tempo – nel corso del quale la rete l’avrebbero forse meritata – ma poi deragliano, dando strada ad un Monza che, dopo averli limitati nel primo tempo, li lascia a terra. Vittima (anche) di ovvie stanchezze ma, questa volta, prima di poca concretezza offensiva poi di limiti di tenuta che tolgono dai giochi prima Vina, poi Pinamonti, Tressoldi ed Henrique.

Cerca prima l’equilibrio, poi la giocata, il Sassuolo, dando corso alla paziente costruzione di un successo sulla carta alla portata, complice anche la spinta emotiva che gli deriva dalle vittorie contro Juve e Inter, ma il Monza ha le attenzioni che servono a depotenziarlo. Dionisi sceglie lo stesso undici che un mese fa aveva piegato il Verona, con Thorstvedt e non Bajrami dal 1’, Palladino costruisce un Monza ordinato e guardino, ma non rinunciatario, quasi giocando a scacchi con il suo dirimpettaio neroverde: modulo parecchio flessibile, quello degli ospiti, non meno ‘personalizzato’ quello del Sassuolo. Che attacca a folate e se qualcosa subisce (Ciurria al 10’) ha di che recriminare sia sulle imprecisioni di Lauriente (due volte davanti a Di Gregorio, in apertura e chiusura di primo tempo, mai oltre) che sul ‘paratone’ con cui Di Gregorio, al 36’, toglie la rete del vantaggio a Berardi. Fa di più, e lo fa meglio, il Sassuolo del primo tempo,e la circostanza induce Palladino ad ordinare ai suoi pressing più puntuale e maggiore aggressività: dentro D’Ambrosio e Machin, Ciurria più largo, Colpani e Mota più vicini a Colombo.

La mossa, a proposito di scacchi, paga: prima Tressoldi e poi Consigli limitano Colombo, pericolosissimo e più in generale si vede un Sassuolo che perde quegli equilibri e quella compattezza che gli avevano permesso di fare la gara nei primi 45’. Generosi, i neroverdi, nel lasciare spazi al Monza che ne approfitta e, con Colombo, scappa, obbligando a rincorrerlo un Sassuolo che tuttavia ha poche idee e poco fiato. E perde.

Stefano Fogliani