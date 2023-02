È un Trento in piena forma e che non molla mai

Come sta l’avversaria di Modena per il secondo posto? Quella che verosimilmente il 12 marzo si giocherà la piazza d’onore con la Valsa Group nello scontro diretto sull’Adige? Purtroppo per Bruno e compagni sta bene e soprattutto ha il morale altissimo dopo le ultime uscite in campionato, soprattutto quella con Milano di domenica scorsa quando rimontando da sotto 0-2 e annullando tre match point consecutivi nel quarto set i ragazzi di Angelo Lorenzetti (nella foto) sono poi andati a vincere e hanno conquistato due punti fondamentali per il secondo posto e soprattutto per la fiducia, essendo Milano anche l’avversaria della semifinale di Coppa Italia in programma sabato a Roma. Dalla clamorosa sconfitta patita a Cisterna il 15 gennaio, Trento ha vissuto un mese di risultati eccezionali: in campionato ha vinto quattro partite su cinque, mettendo in riga Civitanova fuori casa, Monza, Taranto e Milano, e perdendo soltanto contro l’imbattibile a Perugia col merito, però, di strapparle l’unico punto lasciato sin qui per strada dagli umbri. Discorso non molto diverso in Champions League, dove nell’ultimo match Michieletto e compagni, il 25 gennaio, sono andati a vincere a Kedzierzyn Kozle contro lo Zaksa campione d’Europa in carica, anche in quell’occasione rimontando da uno svantaggio di 0-2, esattamente come a Milano. È questa attitudine a non mollare mai, a rimanere sempre in carreggiata anche quando le cose sembrano mettersi male l’arma migliore di Kaziyski e soci, già sfoderata al Palapanini in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia quando Modena era avanti di un set e stava per chiudere il secondo. Proprio il capitano bulgaro, nello specifico, è l’uomo più in forma del momento, decisivo anche a Milano con ben 21 punti all’attivo.

Il prossimo futuro. Trento giocherà a partire da sabato 25 febbraio la Final Four di Coppa Italia a Roma, giocando la seconda partita alle 18 contro l’Allianz Milano. Tutto fa pensare a una nuova finale tra Perugia e la stessa Trento. Poi gli adigini torneranno in campo in campionato domenica 5 marzo a Padova, in una sfida che per i veneti vale tantissimo in chiave salvezza mentre la Valsa Group giocherà in casa con Monza. Ancora trasferta, di nuovo a Kedzierzyn Kozle, dato che per uno strano scherzo degli incroci anche nei quarti di finale di Champions League Trento è stata abbinata ai campioni uscenti coi quali ha perso le ultime due finali ma vinto entrambi gli scontri diretti nel girone di quest’anno. Infine match casalingo con Modena, domenica 12 marzo, quello che aggiudicherà il secondo posto, un quarto di finale più semplice e il fattore campo nell’eventuale semifinale dei play off scudetto.

Alessandro Trebbi