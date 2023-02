È una giornata da dimenticare, la Sea Sub battuta da Perugia

È una giornata da dimenticare, quella che le squadre modenesi di pallanuoto passano agli archivi con risultati che lasciano appunto ben poche soddisfazioni: se in serie C si sapeva quanto il turno fosse complicato, con Coopernuoto Carpi ed Onda Blu impegnate negli impianti delle prime della classe, la sconfitta della Sea Sub in casa contro l’abbordabile Perugia suona come un importante segnale d’allarme per la squadra modenese, chiamata ora almeno a difendere il terz’ultimo posto in classifica, che garantirebbe un playout un po’ più facile e quindi meno rischioso.

Al di là del riscontro numerico, la sconfitta dei ragazzi di Cocozza fa male perché maturata al termine di una gara che doveva essere giocata con maggior tranquillità, e che invece ha visto Montante e compagni sempre al vano inseguimento di un Perugia concreto, e cinico, capace di approfittare di ogni indecisione modenese. In serie C doppia sconfitta per le modenesi, severa nei numeri per la Coopernuoto Carpi a Mestre, contro una Mestrina che si è confermata di livello superiore, più contenuta quella dell’Onda Blu Formigine, che nell’ultimo tempo era andata in acqua a Reggio sotto solo 3-5, ma non è stata capace di sfruttare una importante occasione per fare un risultato importante per la propria classifica.

I risultati, serie B, 7^ G.: Pol. Delta RM - Lerici 6-7; Marina di Carrara – S.Giorgio GE 8-3; Sea Sub Modena – Lib. Perugia 5-7; Aragno Rivarolesi - Rapallo 7-5; Vis Nova RM - Osimo 8-9.

Classifica: Lerici ed Aragno Rivarolesi punti 16, Pol. Delta 15, Marina di Carrara 14, Osimo 12, Rapallo e Lib. Perugia 10, Sea Sub Modena 6, S.Giorgio 3, Vis Nova 0.

Serie C, 2^G.: Reggiana – Onda Blu Formigine 8-3; Mestrina - Coopernuoto Carpi 13-5; Padova – RN Trento 7-7; Coop PR – RN Verona 12-11; Virgiliana MN – Bentegodi VR 5-16.

Classifica: Mestrina, Coop PR e Reggiana punti 6, Coopernuoto, Bentegodi e RN Verona punti 3, Padova e RN Trento 1, Virgiliana ed Onda Blu Formigine 0. m.c.