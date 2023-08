È una ’Serie Big’ Esce Buffon ed entra Pirlo

di Alessandro Bedoni

Abituiamoci. Questa Serie B è sempre di più una A2. È un pensiero talmente frequente che rischia di diventare un luogo comune, ma volente o nolente è la realtà. Forse, rispetto al campionato scorso, c’è stato l’addio al calcio del giocatore che in assoluto dava più lustro alla categoria, leggi Gigi Buffon che tornerà ad immergersi in quell’azzurro a lui più congeniale, nel ruolo di capo delegazione della nazionale. Per un Buffon che va, c’è un Andra Pirlo che viene, tanto per restare sul tema dei campioni del mondo 2006, visto che l’ex allenatore della Juventus andrà a sedersi sulla panchina di una Sampdoria in cerca di un immediato riscatto dopo la retrocessione dell’anno scorso. In questa Serie B che sa tanto di massima serie ci sarà naturalmente ancora il Modena, che con oltre cinquanta partecipazioni, oltre al Brescia (sempre che il Consiglio di Stato del 29 agosto escluda la Reggina e dia alle rondinelle il via alla riammissione) è la squadra che più di tutte ha militato in questo campionato ogni anno più affascinante.

Intanto sono in diciotto. Nell’ennesima estate in cui il calcio italiano si sta giocando più a suon di carte bollate che di calci al pallone, il campionato cadetto sta aspettando che vengano ufficializzate due partecipanti. La Reggina, estromessa da Tar del Lazio, poi il Lecco, a cui lo stesso ente ha invece dato ragione. La storia di questa querelle è quasi inutile rammentarla perchè ormai tutti la conoscono a memoria: la conclusione è affidata, questa volta in modo inappellabile, al Consiglio di Stato. Se i calabresi saranno out salirà come detto il Brescia, mentre il Perugia anela di prendere il posto del Lecco, anche se i lariani si sentono, dopo la sentenza del Tar del Lazio, già facenti parte della serie B. La conseguenza, qualsiasi siano le decisioni del 29, è che non si giocherà inizialmente qualche partita, che verrà recuperata in corso d’opera. Una B... settentrionale. A guardare la disposizione delle squadre, su una cartina, questa serie B a livello geografico dà molto l’idea di un girone A di Lega Pro. Se verrà confermata la partecipazione del Lecco e se il Brescia verrà riammesso, considerando Pisa una città del nord ci saranno ben quattordici compagini su venti appartenenti al settentrione d’Italia, con la Lombardia ad essere la regione più rappresentata. Solo due squadre, Ascoli e Ternana, nel centro, e quattro al sud, la metà di queste in Calabria.

Modena, guarda chi si rivede. Rispetto ad un anno fa, quando i canarini dopo sei anni di assenza dalla cadetteria ritrovarono diverse squadre che non incontravano da diversi campionati, in questo torneo i gialli troveranno tanti avversari già sfidati nella passata stagione. Qualcuno però tornerà ad incrociare i destini gialloblu dopo un discreto lasso di tempo. Ad esempio il Catanzaro, che al netto del turno di Coppa Italia dell’anno scorso non si scontra in campionato con il Modena da diciotto anni; il Lecco, che sfidò i canarini per l’ultima volta nel maggio 2001, nella gara che sancì la promozione della Longobarda di Gianni De Biasi in serie B. Poi la Sampdoria, avversario che tornerà alle nostre latitudini dopo tredici stagioni, o lo Spezia, che ritrova i gialli dopo otto campionati.

Favorite Indicare che parte con i favori del pronostico in un campionato tradizionalmente equilibratissimo come la B è esercizio arduo assai. Basti pensare allo scorso campionato: formazioni come Spal, Benevento e Perugia, alla fine retrocesse dopo essere state da tanti considerate tra le candidate almeno ai playoff, e di contro ad esempio il Sudtirol, al quale tanti addetti ai lavori avevano pronosticato una stagione di grande sofferenza e che invece a momenti si ritrova in Paradiso. Allora non ci vogliamo sbilanciare, pur tenendo nel cuore la segreta speranza che tra le protagoniste ci sia anche il Modena....