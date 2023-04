"È una sfida complicata, ma non impossibile Ricordiamoci di cosa siamo stati capaci di fare"

ROESELARE (BELGIO)

"È una sfida complicata, difficile. Non impossibile". Carica così il suo ambiente e i suoi giocatori Andrea Giani, condottiero di una Valsa Group che dieci giorni fa navigava col vento perfettamente in poppa e ora si ritrova spalle al muro a dover affrontare due partite senza ritorno. Senza ritorno, certo, non senza speranza anzi. Anche perché Bruno, nonostante la caviglia, ha tutta l’intenzione di giocarla, questa partita.

Giani, cosa serve allora per compiere l’impresa?

"Non esistono ingredienti o strumenti particolari, dobbiamo avere la capacità intanto di accendere noi stessi. Ci saranno tanti tifosi che arriveranno da Modena, solo noi possiamo accendere il loro tifo. Tanto sta a noi, a come entriamo in campo, ricordandoci di cosa siamo stati capaci di fare".

Insomma, invertire ancora una volta la rotta in una stagione ricca di colpi di scena? "Beh dieci giorni fa venivamo da tre partite straordinarie, l’ultima con Belchatow che ci ha qualificato alla finalissima di questa coppa e le due gare dei quarti con Piacenza. Poi siamo entrati in una settimana nella quale abbiamo subito un parziale di 9-0, le cose sono cambiate, ma come sono cambiate in negativo possiamo tornare a invertirle, non siamo distanti nel tempo da quelle belle prestazioni e non siamo distanti tecnicamente. Dipende da quanto vogliamo innescare il nostro modo di giocare".

In tre giorni ci sarà da preparare Piacenza...

"Piacenza? Sapevamo del loro valore, sono stati sotto 2-0 ma coi suoi grandi campioni ci ha messo pressione, i giocatori di grande valore si sono presi più campo. C’è demerito nostro ma ci sono anche tanti meriti di Piacenza".

Torniamo però all’attualità, è più importante. Quale l’ingrediente in più rispetto al match perso all’andata?

"Nell’andata c’è stata una totale assenza della fase break. Sappiamo galvanizzarci quando battiamo, muriamo, difendiamo, è quello il nostro motore. Nella partita di ritorno dovremo essere bravi e determinati a non far mai cadere giù la palla".

Come si può preparare un match in cui servono quattro set per vincere?

"Come si prepara? Non so se sia mai successo a Modena il dover vincere quattro set potendo lasciarne uno solo, non l’ultimo ovviamente. Già il primo punto della partita potrà essere determinante".

Ci credete?

"Non è tanto il credere di ottenere un risultato, nello sport conta quello che fai nel momento, nei momenti importanti delle sfide che vai ad affrontare. Ognuno di noi deve mettere il proprio massimo e può non bastare, ecco perché bisogna giocarsi tutte le carte che si hanno. Alcuni giocatori di esperienza hanno già questi strumenti, i più giovani li devono acquisire".

Alessandro Trebbi