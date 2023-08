"E’ una squadra che sento finalmente mia Siamo soddisfatti e ho grandi aspettative"

C’era anche la presidente, al vernissage di stagione. Non poteva essere altrimenti, per una squadra che Giulia Gabana sente più sua che in ogni altra circostanza della sua carriera da presidente tra Monza e Modena. E infatti, a domanda precisa, la risposta della Gabana è convintissima: "Sì, sicuramente si può dire che questo sia il mio primo vero anno ‘completo’ alla guida di Modena Volley. È una squadra nostra, nata dal confronto con Casadei e Sartoretti lungo tutta la scorsa stagione, costruita pezzo dopo pezzo. È stata pensata dall’inizio alla fine da noi". Per il resto la presidente ripone grandi aspettative sulla formazione guidata da Francesco Petrella, e ha parlato sia dell’estate che dei nazionali, passando per un pensiero sul ‘nuovo’ Osmany Juantorena.

Sono trascorsi quasi quattro mesi dall’ultima palla del campionato 202223. Che periodo è stato per lei?

"Sono stati quattro mesi di grande lavoro, ma alla fine di questo periodo siamo contenti. Ci siamo ritrovati il 21 agosto e non sembrava passato così tanto tempo. Certo, ci sono stati alti e bassi in questa estate, sono state prese decisioni importanti e difficili, ma oggi siamo qui e siamo molto soddisfatti per le scelte fatte e altrettanto fiduciosi per quello che verrà".

C’è qualcuno dei nuovi che vuole vedere all’opera con più curiosità?

"Non c’è un nome su cui ho più curiosità. Certo, ho voglia di vedere chi arriva a Modena per la prima volta, i tanti volti nuovi che abbiamo i rosa per il 20232024. Ma la curiosità c’è anche per i ‘vecchi’, per i nostri giocatori che oggi sono con le Nazionali. Voglio capire come affronteranno l’anno nuovo col bagaglio acquisito lo scorso anno, di consapevolezza ed esperienza".

A proposito di Nazionale: Rinaldi e Sanguinetti?

"Li sento spesso: sono contenti e stanno lavorando molto, mi dicono che si trovano molto bene col gruppo e che ogni giorno imparano cose nuove. Certo, la fatica si fa sentire, ma la soddisfazione per loro è enorme. E poi c’è l’occhio verso la nuova stagione qua a Modena, hanno voglia di tornare".

Che effetto le fa avere portato un simbolo come Juantorena?

"Forse mi fa meno effetto che a voi. Non identifico mai un giocatore con una squadra o una società. È bello averlo a Modena, era un giocatore che non conoscevo e ho iniziato a conoscerlo qui. Ho scoperto una persona molto attenta, precisa, mi ha stupito molto. Sono sicura stupirà anche i tifosi e coloro che non l’hanno accolto subito in maniera positiva".

Infine, cosa si aspetta dalla nuova Valsa Group?

"Ho grande aspettative su questa squadra e spero che faremo bene già dal primo match fissato per il 22 ottobre".

Alessandro Trebbi