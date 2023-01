"Earvin ha giocato con un problema alla schiena"

"Ngapeth si è bloccato con la schiena nel warm up". Andrea Giani parla subito così della prestazione opaca di Ngapeth, dovuta anche a un problema fisico. "Gli ho chiesto se voleva starci o no, e una volta che decidi di stare in partita l’importante è che dai il tuo contributo: fino al quarto set c’è stato con ricezione, difesa e battuta, va bene così, in attacco hanno fatto gli altri". Il tecnico di Sabaudia è visibilmente sollevato nella conferenza post partita, lo si vede anche dalle parole a commento del match: "Abbiamo giocato contro una formazione che ha qualità – le parole del tecnico della Valsa Group – con l’obbligo di dover vincere. Ma devi saper controllare le tue emozioni. Abbiamo vinto il primo recuperando e perso il secondo senza mai stare avanti. Poi col cambio degli opposti siamo riusciti a lavorare meglio sul cambiopalla e la partita un po’ si è spenta, è diventata più serena grazie alla maggior tranquillità. Il tema è che siamo riusciti ad aprire la rete con Sala dietro, Ngapeth era in difficoltà ma Rinaldi nel finale di partita si è caricato sulle spalle attacchi importanti. Siamo stati bravi a ritrovare il nostro ritmo, come squadra siamo usciti da una situazione difficile portando a casa due set buoni e il risultato". Sulla finestra di mercato post gironi di Champions, Giani non ha molto su cui dibattere: "Sul mercato c’è poco da dire, ci ripetiamo le stesse cose da tempo. Bisogna vedere se ci sono opportunità, se non le abbiamo dobbiamo lavorare su questo gruppo. Io credo che non bisogna accontentarsi di prendere qualcuno, se uscirà una soluzione deve essere di livello". Infine eroe di partita inatteso, Lorenzo Sala si gode il suo momento di gloria: "Sono contento di essere entrato e di aver dimostrato quello che posso dare. Se ho retto il peso della squadra da solo? No, non credo, però sono molto contento di aver potuto dare il mio contributo".

a. t.