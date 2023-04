Eccellenza, ecco le possibili rivali della Cittadella seconda

Dopo la sosta per il Torneo delle Regioni i campionati regionali sono pronti a giocare le ultime 2 giornate. In Eccellenza la Cittadella seconda della classe deve difendere il +1 sull’Agazzanese per centrare per il secondo anno di fila gli spareggi nazionali fra le seconde che regalano la D. La squadra di Paraluppi, se dovesse spuntarla sui piacentini, troverebbe la seconda del girone "A" della Toscana dove la regular season è già finita (Cenaia in D) e domenica 30 cominciano i playoff: in semifinale i pisani del Cuoiopelli di Santa Croce sull’Arno ricevono i lucchesi del River Pieve, la vincente giocherà la finale che vale l’accesso agli spareggi nazionali domenica 7 maggio sul campo del Fratres Perignano, altra squadra pisana. Chi passa il turno troverà in finale la vincente fra Marche (a 90’ dalla fine Fossombrone a -1 dall’Atletico Ascoli, non ci sono playoff) e Lazio "B", dove il Certosa di Centocelle nei 180’ finali deve difendere il +5 sul Colleferro.