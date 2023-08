Eccellenza, Formigine riparte da mister Sarnelli e da tre innesti di spessore

Il sesto posto della scorsa stagione, subito dietro alle "corazzate" del girone, ha confermato la bontà del lavoro del Formigine, pronto ad affrontare la sesta stagione di fila in Eccellenza. Oggi i verdeblù iniziano a faticare al "Pincelli", dopo aver svolto un breve pre-ritiro qualche settimana fa, giocando anche un test amichevole a Fanano col Modena pur a ranghi ridotti: in panchina confermato mister Umberto Sarnelli, "bandiera" formiginese, che al debutto l’anno scorso fra i grandi ha ribadito le buone cose fatte vedere alla guida del settore giovanile. Gruppo confermato e tanti ragazzi lanciati dal settore giovanile è la filosofia che ha guidato ancora una volta il mercato del dg Arginelli che ha inserito tre pedine (più il baby Marverti tornato dal Modena) a fronte della partenza di Hoxha, andato al Terre di Castelli, e di quella di Boschetti verso Maranello. Le novità sono Pappaianni in difesa dalla Cittadella, Binini in mediana dal Rolo e il ritorno di Puglisi in attacco sempre da Rolo, a completare un reparto dove sono rimasti sia Cremaschi che l’eterno Habib. I verdeblù sosterranno un test in famiglia nella mattina del 13 agosto, poi il 20 sfida sul campo del San Felice.

Questa la rosa di mister Sarnelli, coadiuvato dal vice Cristian Saverino (che allena anche la Juniores), il preparatore atletico Luca Magnani e i preparatori dei portieri Carlo Madrighelli e Luca Garella. Portieri: Francesco Cornia (2003), Mattia Migliori (2005), Matteo Carella (2007) Difensori: Daniele Vacondio (’94), Gianluca Ricaldone (’90), Luca Marverti (’98), Lorenzo Marverti (2006, Modena), Andrea Pappaianni Lenzi (’93, Cittadella), Nortey Ashong (’94), Diego Buffagni (2004), Marco Mondini (2003) Centrocampisti: Andrea Caselli (2001), Matteo Caselli (’94), Lorenzo Ruini (2004), Michele Binini (’99, Rolo), Riccardo Di Gesù (2004), Diego Roncaglia (2006), Elia Cavani (2005), Filippo Zanni (2005) Attaccanti: Simone Cremaschi (’96), Alessandro Iattici (2001), Luca Puglisi (’95, Rolo), Giovanni Habib (’88), Luca Mammi (2005).

Davide Setti