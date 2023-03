Eccellenza, impresa della Vignolese contro la capolista

fidentina

FIDENTINA: Ghiretti, Agostinelli, Leporati (60’ Coscelli), Petrelli, Rieti, Varani, Piscicelli, Compiani (60’ Gavazzoli), Pasaro (85’ Spagnoli), Terranova (75’ Bruschi), Illari (50’ Russo). A disp. Bumbac, Venturini, Benecchi, Porti. All. Arrigoni

MODENESE: Ferrari, Azzi, Baldini (46’ Longu), Boriani (70’ Pjolla), Alicchi, Saetti Baraldi, Lo Bello (65’ Tardini), Borghi (60’ De Pietri), Serroukh (65’ Capasso), Silipo, Guerri. A disp.: Bacciocchi, Lazzaretti, Malverti, Battaglia, Svarups. All. Vullo

Arbitro: Stanzani di Bologna

Reti: 13’ Serroukh, 75’ Russo, 85’ Bruschi

Note: espulsi al 42’ Silipo, e Rieti, ammoniti Baldini, Saetti Baraldi, Lo Bello, Capasso, Varani, Compiani, Russo

Pesante ko per la Modenese nello scontro salvezza e la Fidentina scappa a +3. Al 13’ Serroukh approfitta dell’errore di Ghiretti in uscita e fa 1-0 per i gialloblù. Al 42’ scontro a metà campo tra Silipo e Rieti ed entrambi vengono espulsi. Al 60’ fallo in area di Lo Bello su Russo, ma Ferrari ipnotizza dal dischetto Pasaro. Ma al 75’ e all’85’ Russo e Bruschi firmano il ribaltone.