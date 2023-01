Eccellenza, le prime quattro si danno battaglia

Ci fossero i diritti tv anche in Eccellenza, quella di domenica sarebbe una giornata molto costosa. Il calendario fa infatti incrociare le prime 4 della classe, in un turno che sembra scritto da Tarantino: la capolista Borgo San Donnino (lanciato da 6 vittorie di fila) riceve a Fidenza la Cittadella, terza a -8 dai ducali ma con una gara in meno (13 gare utili per la Cattani-band), mentre il Castelfranco a lungo capolista e ora secondo (-3 dal Borgo) riceve al ’Ferrarini’ l’Agazzanese quarta, a -6 dai biancogialli con una gara in meno e imbattuta da 14 turni. Due sfide da tripla che possono dare una direzione alla stagione.

Qui Virtus. "Siamo consapevoli che la nostra stagione fin qui – spiega il ds Alessandro Ghidini – sia stata al di sopra delle attese. In estate tanti ci davano destinati alla retrocessione, invece direi che siamo quasi salvi… Restare in vetta per una ventina di giornate ci consegna l’obbligo morale di provarci, ma alle nostre condizioni, ovvero lanciando più giovani possibili come abbiamo già fatto a dicembre quando abbiamo messo dentro altri ragazzi. L’Agazzanese è un’ottima squadra ed è un po’ come noi, abbiamo meno pressioni di Borgo e Cittadella e nessuno ci dava lì in alto. Un po’ stiamo pagando i campi pesanti, avendo pochi chili e molta tecnica, anche se in casa sul sintetico riusciamo a giocare il calcio d’attacco che piace al mister. I 18 gol di Bertetti? Non mi stupiscono, è un giocatore impressionate, calcia di destro e mancino con la stessa facilità, una punta moderna che fa a sportellate ma vede la porta, su cui ci sono già gli occhi di C e D".

Qui Cittadella. "È una di quelle gare che bisogna provare a vincere senza perdere – attacca con una battuta Bob Fantazzi, d.s. della "Citta" – sul campo di una squadra davvero forte. Il Borgo a dicembre ha messo dentro Ferretti, uno che sposta gli equilibri, ma noi arriviamo a questa sfida in un buon momento. Stiamo bene di testa e di gambe, il 6-0 con la Modenese ci ha dato ulteriori certezze dopo la gara con la Castellana che ci aveva lasciato l’amaro in bocca per come era arrivata la sospensione. Ora attendiamo di vedere cosa accadrà, abbiamo fatto ricorso dopo la decisione del Giudice di ripeterla, una scelta fatta per vederci chiaro anche perché tornare a Castel San Giovanni di mercoledì comporta spese e permessi da prendersi da parte dei giocatori. Quando conta la gara di Fidenza? Con 14 giornate che ci saranno ancora non può essere una finale, ma un bel banco di prova sì. Il ritorno di Vernia? Alan in pratica non è mai andato via, con la Cdr c’è un rapporto splendido, come quello fra Morselli e Galassini, e alla fine ha prevalso la volontà del giocatore che ci ha subito dato un grande apporto".

Davide Setti