Ecco Juantorena, giornata gialloblù

Prima giornata da ‘modenese’ quella di ieri per Osmany Juantorena, arrivato in città per la prima volta da giocatore di Modena Volley. Per lui il classico pranzo all’Osteria del Pozzo, abituale ritrovo dei giocatori, e poi visita agli uffici di viale dello Sport dove si è intrattenuto con Andrea Sartoretti e Giulia Gabana (foto), scattando anche una foto per i social. Si dividono intanto le strade dei giocatori modenesi (futuri o del recente passato) convocati in azzurro. Rimangono tutti a disposizione del ct De Giorgi, Rinaldi, Federici, Sanguinetti, Sala e Salsi, ma non saranno più tutti insieme e solo i primi due rimarranno col gruppo che poi giocare a partire da martedì il secondo concentramento di Vnl. Il gruppo che affronterà la Volleyball Nations League si allenerà a Milano dal 15 al 18 giugno per poi trasferirsi a Rotterdam.