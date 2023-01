Ecco le date dei recuperi delle gare rinviate per neve In Coppa il Maranello trova il San Prospero

Saranno recuperate mercoledì 1 febbraio (20,30) le gare dei dilettanti saltate domenica per la neve. In Eccellenza Agazzanese-Piccardo, in Promozione "B" A. Montagna-Bibbiano, Castellarano-Fabbrico e Vianese-Scandianese, in Promozione "C" Castelnuovo-Camposanto (alle 14,30) e Vadese-Trebbo, mentre Porretta-Quarantolese va a mercoledì 82 (20,30). L’12 alle 20,30 si giocano in Prima "D" Consolata-Gaggio, in Prima "E" Ceretolese-San Benedetto e Valsetta-Solignano, in Seconda "E" Cerredolese-Rubierese, Corlo-Flos Frugi, Roteglia-La Veloce e Ubersetto-Cimone, in Terza "A" Real Dragone-Montefiorino, giovedì 22 alle 20,30 in Terza "A" Bortolotti-Terre di Castelli, Madonna S.-Fonda, Prignanese-A. Palafitta e Cognentese-San Vito di Terza "B".

COPPA PRIMA. Sorteggiati i quarti di mercoledì 222 (20,30): il Maranello ospita il San Prospero Correggio, poi Soragna-Sorbolo, Felsina-Pontevecchio e Civitella-Riccione.

VARIAZIONI. In Eccellenza domenica Colorno-Formigine sul sintetico di Colorno e in Promozione "B" Polinago-San Michelese alle 17,30 al "Ferrari" di Fiorano. In Promozione "C" Castelnuovo-X Martiri viene anticipata da sabato 28 a domani sera alle 20,30 a Castelvetro. In Prima "D" Maranello-Veggia alle 14,30 al "Ferrari" di Fiorano.