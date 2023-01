’El Rulo’ Ferretti lascia il calcio giocato

Alla soglia dei 39 anni che compirà il prossimo 10 febbraio l’ex canarino Gustavo Ferretti (foto) dice stop col calcio. ’El Rulo’, come tutto lo chiamano (’il riccio’ la traduzione), ha annunciato con un post su Facebook di aver chiuso la sua lunga carriera da bomber, che nell’estate del 2018 lo aveva portato anche a Modena in D. Argentino di Tolosa-La Plata, prima di Modena aveva vestito le maglie di Chioggia, Venezia, Padova e Imolese: in gialloblù per lui tanti problemi fisici e solo 3 gol in 24 gare, le ultime stagioni nei dilettanti con Medicina Fossatone e con gli imolesi del Placci Bubano.