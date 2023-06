Elio Bonatti e la passione per la bici Un libro pieno di immagini e storie

Verrà presentato questa sera presso la Palestra Gianni Vezzelli Via Don Minzoni 1 a Carpi il libro ’Io e le bici’ i miei primi 70 anni in bici raccontati in prima persona dall’84enne Elio Bonatti. Si tratta di un testo ricco di immagini, storie e documenti inediti che attraversano settantanni di vita carpigiana di uno degli sport più amati e popolari di sempre. Ed Elio Bonatti ha cercato di raccontare con questa raccolta preziosa per lo sport a Carpi, iniziata nel 1909 con la fondazione della gloriosa Nicolò Biondo Carpi al pari del primo Giro d’Italia dagli anni ‘50 in poi. Nella prefazione l’autore che oltre a praticare ancora il ciclismo pedalato ha contribuito a raccontare fin che i regolamenti gli lo hanno permesso a svolgere il ruolo di competente motociclistaradio corsa e di allestire una formazione agonistica di promettenti juniores che altrimenti avrebbero dovuto emigrare fuori regione "L’intento di questo libro non vuole essere il racconto della mia storia, ma una raccolta di immagini di passione ciclistica, un’idea di vita di lavoro,di sport e di divertimento che mi ha permesso di mantenere un equilibrio psico. Fisico che ancora di accompagna" ha dichiarato Bonatti. L’iniziativa e stata organizzata dal Velo Sport Carpi volutamente presso la Palestra che ricorda un dirigente carpigiano del ciclismo regionale prematuramente scomparso e la presentazione della serata sarà curata dalla figlia Patrizia Vezzelli.

Andrea Giusti