Emilbronzo a Perugia per una gara ostica

Con la BSC Materials Sassuolo già in vacanza, l’attenzione dei tifosi modenesi di pallavolo femminile si concentra sull’Emilbronzo 2000 Montale, a caccia di una salvezza difficile, ma decisamente possibile, soprattutto in relazione a quanto le nerofuxia riusciranno a raccogliere nelle prossime due gare, che giocheranno nel giro di otto giorni: in realtà le giornate saranno tre, ma se Montale domenica prossima riposerà, i risultati di oggi a Perugia, e soprattutto di mercoledì prossimo in casa contro Vicenza, potrebbero dare una risposta definitiva ai sogni di salvezza delle ragazze del Presidente Barberini.

Oggi l’Emilbronzo 2000 affronta l’insidiosa trasferta umbra contro una 3M Pallavolo Perugia già matematicamente retrocessa, ma che probabilmente proprio perché ormai senza più nulla da chiedere al campionato, sta continuando a far punti, gli ultimi due dei quali contro l’ostico Offanengo, decisamente inguaiato dalle battute d’arresto con Perugia, e con Marsala nell’anticipo infrasettimanale. All’andata Perugia riuscì a strappare un punto al PalaMagagni, spaventando non poco le padrone di casa, che poi riuscirono a ribaltare la gara: tra le perugine una vecchia conoscenza sassolese come l’argentina Candela Salinas, qualche giovane di belle speranze, ed alcune giocatrici di categoria, per un mix pericoloso, proprio perché ormai non ha più nulla da perdere. "Sarà una trasferta impegnativa, ma importantissima, - conferma Bubu Lancellotti, regista di Montale, - dovremo cercare di sfruttare al meglio i nostri punti di forza e metterle in difficoltà fin da subito, aggredendo il match fin dalla prima palla. Ci servono punti a tutti costi, mancano solo quattro sfide al termine della stagione e dobbiamo raccoglierne da tutte le parti. Sarà fondamentale rimanere concentrate ed essere determinate nei momenti più caldi".

r. c.