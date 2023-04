Emilbronzo ’abbonata’ ai tie-break È una vittoria scaccia pensieri

montale

3

sant’elia

2

(2025 2520 3028 1525 1512)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 19, Fronza 12, Visintini 13, Zojzi 17, Rossi 9, Bici (L1), Bozzoli 4, Mammini, Mescoli 1, n.e. Bonato L., Montagnani, Aguero, Bonato M. (L2); all.: Ghibaudi.

ASSITEC SANT’ELIA: Spinello 1, Dzakovic 19, Hollas 3, Botarelli 6, Ghezzi 22, Cogliandro 16, Vittorio (L), Moschettini, Costagli 9, Polesello 4, Di Mario, n.e. Giorgietta; all.: Gagliardi. ARBITRI: Traversa N. (Abano T.PD) – Cecconato (VillorbaTV).

NOTE : Durata set 23’ 23’ 34’ 21’ 15’ per un totale di 116’; Montale 80 su 105 (B.S.9, Vinc. 5, Muri 11 E.P. 21); Sant’Elia 80 su 110 (B.S. 6, Vinc. 4, Muri 11, E.P. 19).

Ancora un tie break, il quinto su sei gare giocate in Pool Salvezza, per l’Emilbronzo 2000 Montale, che però lo porta a casa con una prova di carattere, e di concretezza, che fa ben sperare per questa seconda fase del campionato nerofuxia: grazie all’inatteso passo falso casalingo di Vicenza, le ragazze di Ghibaudi riagguantano quella quinta piazza che vuol dire salvezza, ma se battendo Sant’Elia hanno allontanato un pericolo, sembra proprio che la salvezza sia una faccenda a tre con le vicentine, ed il maramaldo Messina di otto giorni fa. Intanto la squadra di Barberini si gode una bella vittoria, fortemente cercata dalla squadra montalese, che però ha spesso giocato a strappi, partendo malino, ma poi riprendendosi per due set, il terzo specialmente, sicuramente decisivo nell’ottica generale: aver vinto ai vantaggi, dopo essersi fatto rimontare dal 24-20 sul 24 pari sembrava aver consegnato la partita alle padrone di casa, che invece soffrono moltissimo nel quarto set, anche perché la panchina ospite scompagina le carte lasciando in panca l’opposto Botarelli, ex che dimostra di soffrire a Montale, per una Costagli concreta. Perso malamente la quarta frazione, montale poteva finire beffato, ed invece ancora una volta le nerofuxia ritrovano il gioco, e smettono di sbagliare, e trascinate da una ottima Frangipane, riescono a chiudere su un attacco di Zojzi, croce e delizia della squadra.

Pool salvezza: Cremona – Marsala 3-1 (Giocata ieri); Emilbronzo 2000 Montale - Sant’Elia 2-3; Vicenza – Club Italia 0-3; Messina – Lecco 3-1; Offanengo – Perugia 2-3; Riposa: Albese.

Classifica: Albese (*) punti 40, Cremona 36, Offanengo 34, Lecco 33, Emilbronzo 2000 Montale 30, Vicenza (*) 29, Messina (*) 26, Sant’Elia (*) 24, Club Italia 19, Marsala 18, Perugia (*) 12. (*) = ogni asterisco una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni