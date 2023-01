Emilbronzo, al tie break successo importante in chiave salvezza

Ritrova il sorriso l’Emilbronzo 2000 Montale, che nella 14ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, supera al tie break ((25-17; 24-26; 15-25; 25-18; 16-14)in una sfida da montagne russe la Chromavis Eco Db Offanengo. Ci sono volute più di due ore di gioco per decretare un vincitore tra emiliane e lombarde. Più di un mese dopo, con in mezzo tre sconfitte consecutive, Fronza e compagne si regalano un successo prezioso in chiave salvezza. Un successo contro una diretta concorrente per la permanenza in A2, molto importante anche se non sono arrivati i tre punti pieni. C’era la necessità, per le nerofucsia, di tornare alla vittoria anche per il morale oltre che per la classifica. Non a caso la top scorer del match è risultata essere Elena Fronza (20 punti), capitano di Montale. La centrale ligure ha fatto meglio anche di Visintini e Martinelli, entrambe con 18 punti messi a terra. Vittoria che consente alle ragazze allenate da Ghibaudi di scalare una posizione in classifica, grazie alla conseguente sconfitta casalinga di Como contro Mondovì. Partita.