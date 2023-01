Emilbronzo di nuovo in campo Cerca punti con il Club Italia

Non c’è tempo di godersi una vittoria importantissima per l’Emilbronzo 2000 Montale, che deve accantonare il bel risultato di domenica contro Offanengo, per rituffarsi in campionato già questa sera, con un’altra gara importantissima per il club nerofuxia, che questa sera sale al Centro Federale Pavesi di Milano, ospite di un Club Italia che attraversa un periodo decisamente negativo: le azzurrine hanno aperto l’anno con due nette sconfitte contro squadre di bassa classifica, ma soprattutto hanno confermato di essere in difficoltà tecnica. Proprio di questa situazione cercherà di approfittare l’Emilbronzo 2000, che dopo i due punti d’oro strappati ad Offanengo, deve continuare a "mettere fieno in cascina" per la Poule Promozione sia stasera con il club Italia, che domenica prossima a Lecco, forse la partita più difficile del terzetto di gare: nel frattempo si sono conosciute le decisioni del giudice sportivo, in merito all’espulsione subita da Tai Aguero nel corso della gara con Offanengo, cacciata dal campo per proteste nel corso del vibrante quarto set della gara con Offanengo, espulsione che a molti è sembrata decisamente eccessiva. Saranno due le giornate di squalifiche subite dalla Aguero, che quindi non dovrebbe essere in campo né stasera, né domenica a Lecco, a meno che la società, ma sembra che i dirigenti non siano orientati in tal senso, non faccia subito reclamo, nella speranza di averla a disposizione almeno a Lecco: per il resto Ghibaudi confermerà la formazione vista all’opera domenica, con Mescoli come primo cambio, e Bozzoli ancora non a disposizione. Dall’altra parte della rete, anche il tecnico azzurro Marco Mencarelli, che comunque vada non ha problemi di classifica, dovrebbe confermare una formazione che fino ad ora ha vinto sempre e solo in casa, e che all’andata a Castelnuovo vinse il primo set, per poi cedere alle montalesi: come sempre i tifosi potranno seguire la diretta streaming su YouTube. Il programma: Mondovì – Trento rinviata; BSC Materials Sassuolo – Futura Busto Arsizio rinviata; Offanengo – Albese; Club Italia – Emilbronzo 2000 Montale; Brescia – Lecco rinviata; Olbia – Cremona.

Riccardo Cavazzoni