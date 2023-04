Emilbronzo la spunta dopo una battaglia di 2 ore

Seap Marsala

2

Emilbronzo 2000

3

(25-21, 17-25, 25-17, 21-25, 9-15)

Seap-Sigel Marsala: Norgini (L), Bulovic 15, Ghibaudo 8, Moneta 14, Garofalo 1, Frigerio 9, Guaina 13, Teso, Salkute 13. All. Buonavita

Emilbronzo 2000 Montale: Montagnani, Frangipane 5, Rossi 3, Visentini 19, Zojzi 19, Mascoli, Bonato, Bici (L), Bozzoli 8, Mammini 4, Fronza 2. All. Ghibaudi

Arbitri: Nava e Galteri

Note: durata set 27’, 24’, 23’, 28’, 16’. Tot. 1h58’.

Grande vittoria della Emilbrozo Montale che espugna il campo di Marsala solo al tee-break e dopo una battaglia di due ore.

La gara. Gara dalla grande importanza per entrambe le squadre e sin dal primo set si capisce che sarà una vera e propria battaglia. Le padrone di casa partono subito fortissimo nel primo set, l’attacco delle siciliane funziona quasi alla perfezione ma la risposta di Montale non si fa attendere. Le ragazze di Ribaudi provano a rispondere colpo su colpo alla Seap-Sigel che però nei momenti chiave dell’incontro si aggrappa a Salkute e Bulovic e riesce a conquistare la vittoria del primo set con il punteggio di 25-21. Potrebbe essere una mazzata per lo spirito e l’orgoglio della Emilbronzo che però nel secondo set scende in campo con grande determinazione. Zojzi e Visentini guidano la carica e per le padrone di casa la gara si complica decisamente. Il secondo set diventa quasi un monologo delle toscane che stavolta non fanno sconti e conquistano il punto del pareggio sul 25-17.