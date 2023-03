Emilbronzo super Prova di forza contro Brescia

MONTALE

3

BRESCIA

0

(2511 2520 2624)

Emilbronzo 2000 Montale: Rossi 7, Lancellotti 3, Frangipane 19, Fronza 10, Visintini 13, Zojzi 10, Bici (L1), n.e. Montagnani, Bozzoli, Bonato L., Mammini, Aguero, Bonato M. (L2); all.: Ghibaudi.

Valsabbina Millenium Brescia: Pamio 8, Consoli 5, Boldini 2, Cvetnica 9, Munarini, Obossa 18, Scognamillo (L1), Orlandi 1, Torcolacci 1, Foresi 1, n.e. Blasi (L2), Zorzetto, Ratti; all.: Beltrami.

Arbitri: Laghi-Papapietro.

Note: Durata set 17’ 26’ 24’ per un totale di 68’; Montale 62 su 76 (B.S.6, Vinc. 7, Muri 7, E.P. 4); Brescia 45 su 55 (B.S. 5, Vinc. 2, Muri 7, E.P. 9).

Una Emilbronzo 2000 da stropicciarsi gli occhi, specialmente nell’incredibile primo set, strapazza un Brescia che aveva evidentemente sottovalutato la voglia di punti delle ragazze di Ghibaudi, capaci di costruire un capolavoro che vale tre punti che nella seconda fase potrebbero risultare decisivi per la salvezza delle nerofuxia, alla vigilia di una seconda fase che adesso fa meno paura, soprattutto se le montalesi giocheranno con questa grinta. Se il primo set è incredibile, per la caparbietà, e la grinta che l’Emilbronzo mette in campo, il capolavoro della squadra di casa è servito nel terzo set, dove Frangipane trascina le compagne ad un successo ai vantaggi che significa lucidità, e soprattutto tenuta psicologica in un momento difficilissimo della gara, che però Montale riesce a gestire.

r. c.