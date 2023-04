Emilia avanti a forza "sei" Pro Patria fa 17 su 17

Nella penultima di regular season di Serie D l’Emilia Futsal, nonostante le 4 assenze per squalifica (Casali, Razougui, Hdioued e Casarini) batte 6-4 il Fabbrico e resta terza -3 dallo Shqiponja, che affronterà sabato prossimo sognando l’aggancio e il sorpasso in virtù dello scontro diretto (6-2 per i gialloneri all’andata). I reggiani sono passati ieri 9-3 a Carpi sulla Virtus Cibeno (inutili le reti di Rinaldi, Bigarelli e Bacchelli) riducendo al lumicino le chance playoff dei carpigiani, che pur mantenendo il 5° posto sono scivolati a -10 proprio dallo Shqiponja, "forbice" che al momento non farebbe giocare la semifinale playoff e considerando che la Virtus all’ultima va a San Felice con la Pro Patria servirà davvero un miracolo. I giallorossi di coach Greco, già in C2, continuano a onorare la stagione e a Carpaneto si sono imposti 2-1 (reti di Asmaoui e Guerra) cogliendo la 17esima vittoria di fila. Altre gare: Corte-Legione Parmense 4-2 e Celtic-Sp. Sant’Ilario 3-1. Classifica: Pro Patria 51, Shqiponja 35, Emilia Futsal 32, Sant’Ilario 27, Virtus Cibeno 25, Carpaneto 24, Celtic 23, Corte 15, Fabbrico 8, Legione Parmense 7.

d.s.