Emilia Futsal, nuovo innesto per la corsa playoff Arriva il laterale Mazzini: subito in campo

Il mercato del calcio a 5 non dorme nemmeno a gennaio. L’Emilia Futsal Academy ha annunciato un nuovo innesto per la rincorsa playoff di Serie D: in casa giallonera arriva il laterale classe 2002 Fabio Mazzini dai bolognesi dell’Aposa, formazione di Serie B. Mazzini si è formato nel calcio a 11 dove ha giocato prima con gli Allievi del Valsa e poi con la Juniores del Savignano, passando poi al futsal. Un altro bel colpo per il ds Giacomo Casali che aveva recentemente consegnato a coach Andrea Isidoro le novità fra i pali di Ahmed Razougui e in campo di Bader Hdioued (subito tripletta al debutto a Fabbrico). Il club modenese (che gioca le gare a Monteveglio) ha chiuso il 2022 con 2 successi, l’ultimo di prestigio con lo Shqiponja secondo, che l’hanno lanciato al 4° posto, in piena zona playoff. Mazzini sarà disponibile subito per la prima sfida del girone a 3 di Coppa che abato 14 gennaio vedrà l’Emilia Futsal ricevere la Pro Patria San Felice.

d.s.