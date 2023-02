Equilibrio e compattezza Il Sassuolo sembra guarito

Guariti? Non ancora, visto che ai 40 punti che certificano la salvezza – poi forse ne basteranno meno – ne mancano ancora 13, e visto che per replicare i 50 della stagione scorsa ne mancano quasi la metà, ma non si può non dire che il Sassuolo, dopo aver girato la boa dell’andata a 17 punti, non si sia messo sulla strada giusta.

Frena, il tecnico neroverde Alessio Dionisi, quando dice che "stiamo guarendo, ma ancora non lo siamo del tutto", ma senza dubbio se voleva una conferma, da parte del Sassuolo, l’ha avuta anche dalla serata salentina. "Se siamo stati bravi fino ad adesso lo scopriremo al via del Mare", aveva detto alla vigilia il tecnico neroverde che dopo una vittoria importante per il morale e per la classifica si tiene stretta soprattutto "la prova di squadra, che ci ha permesso di vincere una partita sporca contro un avversario che sul suo campo da’ filo da torcere a tutti".

Non al Sassuolo, però, che in questo girone di ritorno viaggia a velocità doppia rispetto all’andata. Prime cinque giornate, tra agosto e settembre, 6 punti, prime 5 nel ritorno 10: i conti sono facili da fare e restano quelli anche se si guarda cosa combinò il Sassuolo, all’andata, contro gli avversari incrociati dopo il giro di boa. Contro Milan, Atalanta, Lecce, Udinese e Napoli il Sassuolo dell’andata fece infatti 4 punti, mentre nel ritorno i punti, contro gli stessi avversari, sono 6 in più, per i già citati 10 totali che se da una parte impongono di non abbassare la guardia, rendono decisamente più rosee le prospettive che a fine andata si erano fatte quantomeno fosche. E’ ritmo importante, quello cui marcia il Sassuolo del ritorno, e se da una parte andrebbe capito per quanto si è in grado di reggerlo, dall’altra le indicazioni che arrivano dalle ultime uscite sono relativamente incoraggianti, anche dal punto di vista degli equilibri e della compattezza.

Ritrovati gli uni e l’altra dopo il giro di boa, e in grado anche al via del Mare si spingere il Sassuolo oltre l’ostacolo. "Una gara del genere in altre occasioni l’avremmo persa", ha constatato Dionisi, e proprio qua sta, con tutta probabilità, il senso che i neroverdi sono riusciti ad imprimere al proprio campionato, ritrovandosi quando tutto sembrava perduto attorno a risultati che dal punto di vista del morale del gruppo rinfrancano e da quello, non meno importante, della classifica rassicurano.

Stefano Fogliani