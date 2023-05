Erlic fa a sportellate con Arna, Rogerio contiene Orsolini

CONSIGLI 6. Dominguez lo supera con un capolavoro di velocità e precisione, sul resto se la cava con l’attenzione del caso. TOLJAN 6,5. Aspetta Ferguson, che invece si accentra e gli consegna Barrow. Non sembra farci troppo caso il laterale tedesco, che trova anche il modo di avventurarsi nella metà campo avversaria.

ERLIC 6. Il ‘tourbillon’ rossoblù gli toglie punti di riferimento, consegnandoli ora Ferguson, più spesso Aebischer. Con Arna battaglia, e resta in piedi.

TRESSOLDI 6. Le rotazioni che Dionisi impone agli altri centrali non lo riguardano nemmeno in questa occasione. Una sbavatura al quarto d’ora passa in cavalleria (36’ s.t. Ferrari s.v. Attento nel finale)

ROGERIO 6,5. Gli tocca un Orsolini in forma sfavillante, che il brasiliano prova a limitare senza forzare l’anticipo. Missione compiuta.

FRATTESI 5,5. Assalta, ma con giudizio. Impreciso al tiro, alza i giri nella ripresa ma ‘resta lì’ (30’ s.t. Thorstvedt s.v. Ci mette il fisico: quello serviva)

LOPEZ 6. Ritrova la ‘sua’ mediana dopo il pit stop dell’Olimpico: gioca a scacchi tra Aebischer e Schouten, spendendo lo spendibile in termini di corsa. Rischia il ‘giallo’ su Ferguson, lo trova a strettissimo giro di posta su Aebischer.

HENRIQUE 5. Se si tratta di palleggiare è (quasi) sempre a suo agio. Meno quando cerca la porta (al 39’ ‘grazia’ Skorupski), meno ancora quando si tratta di difendere, visto che chiude tardi sul Dominguez che firma l’uno a uno (21’ s.t. Harroui 5,5. Decisamente più di lotta che di governo)

BERARDI 7. Subisce due vistose trattenute nei primi 5’, la terza arriva che non è ancora scoccato l’8’. Ne temi il nervosismo, e invece piazza il nono gol stagionale lasciando sul posto Cambiaso. Da una gara di alti e bassi – più alti, ovvio - trae anche un assist che Henrique spreca.

DEFREL 6,5. Gira parecchio al largo rispetto all’area rossoblu, ma quanto sia utile alla manovra, con i suoi ‘strappi’, lo vedi da come assiste Berardi in occasione del vantaggio neroverde. Altri punti non banali, prima del cambio (30’ s.t. Alvarez s.v. Non gli arriva un pallone giocabile: l’unico buono, al 90’, è troppo alto e veloce)

BAJRAMI 6. A sorpresa a sinistra, a sorpresa dal 1’. In mancanza di spazi in cui affondare, ‘copre’ la fascia di competenza con buona applicazione. E fa soffrire Posch, che paga con un cartellino giallo qualche affanno di troppo (21’ s.t. Laurientè 5. Lontano dai suoi standard, non si può dire viva il suo miglior momento).

Stefano Fogliani