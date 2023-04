Erlic sconsolato: "Questo è il calcio, sconfitta che fa male"

"Dominare e non trovare i punti che meriti, o meriteresti, fa male, ma abbiamo sbagliato tanto". Si rammarica, Martin Erlic, e ne ha ben donde. "Questo è il calcio – dice il centrale croato – e a questo bisogna stare, pensando che anche se abbiamo sbagliato possiamo rifarci presto. Nel gruppo è cresciuta la consapevolezza, abbiamo fatto bene, e oggi purtroppo è andata male, anche se la partita l’abbiamo fatta. Oggi la prestazione a mio avviso c’è stata, il risultato no, ma non mi piace si parli di motivazioni che mancano. Le motivazioni ci sono, la squadra c’è, ci è girata meno bene che in altre occasioni, quindi resettiamo e ripartiamo al meglio in vista della Juventus. La classifica? Pensiamo gara dopo gara e cerchiamo di migliorarla, senza farci ingannare da un risultato figlio dell’imprecisione sottoporta, ma la partita l’abbiamo affrontata con la testa giusta. L’errore di Consigli? Solo chi non gioca non sbaglia: Andrea è e resta un leader".