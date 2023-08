"Errori in avvio Faremo meglio"

"Risultato largo, situazioni discutibili che hanno condizionato sia noi che i nostri avversari. Siamo partiti con il freno a mano tirato nel primo tempo, abbiamo fatto meglio nel secondo: abbiamo sfruttato le nostre occasioni ma non siamo né completi né pronti. Possiamo fare meglio e faremo in vista dell’avvio del campionato". Il post gara di Dionisi è questo ad un turno scavalcato non senza fatica a causa di un avvio di gara che ha visto i neroverdi "sbagliare letture: e se sbagli queste letture in A, e non in Coppa, la partita l’hai già persa". La sintesi? Tocca lavorare: appuntamento al Mapei Football Center: tra una settimana c’è l’Atalanta.