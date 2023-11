Esame di maturità per la Stadium Mirandola, che per la 8^ giornata di A3di pallavolo maschile, riceve alle 19 al PalaSimoncelli la "matricola" Gabbiano Mantova: il virgolettato è d’obbligo, perché la formazione virgiliana si presente per la prima volta in serie A dopo molti anni, ma lo fa sicuramente grazie all’acquisto del titolo sportivo di Pineto, ma anche con alle spalle numeri impressionanti nelle ultime stagioni.

Regular season. Se la Stadium ha fino ad ora sempre vinto in casa in questa stagione, Mantova arriva da 47 vittorie da tre punti nella regular season degli ultimi tre campionati, anche se poi per ben due volte si è fatta "fregare" nei playoff, che ha toppato due volte. Quest’anno la dirigenza mantovana non ha voluto rischiare, e dopo aver acquisito il diritto alla A3, la sta dominando imbattuta, con sei successi da tre punti in altrettante gare. Sulla panchina c’è una vecchia conoscenza del volley modenese, quel Simone Serafini, già giocatore di Stadium e Villa d’Oro, molò la femminile rossonera dopo averla portata nelle parti alte della classifica di B1 per sposare il progetto mantovano. La squadra non è cambiata molto rispetto a quella che ha dominato la serie B, è molto a trazione modenese, e quest’anno ha inserito anche Luca Tauletta, altro prodotto del vivaio modenese, oltre al bulgaro Yordanov, il palleggiatore Luca Martinelli, e la banda Marco Novello, tutta gente di categoria, con il sestetto completato da un altro ex, il libero Luca Catellani. PROVARCI. I presupposti sono per una gara molto difficile, ma che la Stadium può affrontare con meno pressione rispetto agli avversari: certo non sarà una gara come un’altra per il regista Davide Quartarone, che a Mantova ha giocato le ultime due trionfali stagioni, per poi venire "epurato" una volta in serie A, ma tutta la squadra ha acquistato consapevolezza nelle ultime gare, e vuol provare a centrare un risultato di prestigio. Mescoli non cambierà formazione, sperando che il gomito di Albergati tenga, e che non sia necessario buttare nella mischia Bevilacqua, per dar man forte alle ali.

Il programma: Garlasco - Salsomaggiore T. (Giocata ieri sera); Motta – Savigliano 3-1(Giocata ieri) ; Belluno – Brugherio; Acqui T. – Sarroch; CUS Cagliari – S.Donà; Stadium Mirandola – Mantova; Riposa: Bologna.

Riccardo Cavazzoni