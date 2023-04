Esordio casalingo per la Comcor Dovrà vedersela con il Torino

La Comcor Modena ritorna a giocare nello stadio Torri lanciando la sfida ai granata del Torino. Dopo la lunga attesa per la seconda giornata di serie A, i gialloblu si presentano così al grande match contro il Torino Settimo. "Ho visto due ottime gare di carattere all’esordio dei ragazzi a Senago – dice il manager Marco Nanni – pur in emergenza, viste le squalifiche da scontare, relative al 2022, per una gara, del catcher Gianluca Scerrato e del pitcher Infante Junior. Come anticipato questo girone si propone equilibrato: oggi siamo attesi da una sfida per niente semplice – continua Nanni – il morale è buono, ma troviamo sulla strada tanti ostacoli. In gara uno e gara due ce la vedremo con il pitcher straniero del Torino, il partente Suarez, autore di ben 13 k (uomini eliminati piatto), in un match impegnativo". Per la cronaca, anche se il numero è poco indicativo, dopo sole due gare di campionato lo score vede i ragazzi di Nanni con media battuta squadra pari a mb 273, con media 4,74 (lanciatori), opposti agli ospiti piemontesi a media attacco mb 250, e media 7,00 (lanciatori). In attacco la Comcor Modena propone in media battuta 500 i bomber Calasso e Infante Carlos, opposti agli attaccanti ospiti, i fratelli Federico e Giorgio Calvo.

Il match pomeridiano alle 14.30 inizierà, come tradizione all’ esordio nella prima gara di campionato, col lancio della prima pallina affidato a un ospite: per il 2023 il lancio sarà nelle mani esperte del grande Campione Totò Rossini, libero della Valsa Group Modena Volley, fresco vincitore della Coppa Cev. Gara uno vede come partente il cubano Erik Soto contro il pitcher Minardi del Torino. Mentre in gara due, con inizio alle 20, partirà sul monte il cubano Yulieskay Hurtado, a difesa dei colori gialloblu contro gli ospiti del potente, temibile Suarez. Grandi le attese degli aficionados del batti e corri: è atteso il pubblico delle grandi occasioni per vedere all’ opera tra le mura amiche il nuovo Modena, forte di cinque nuovi atleti. Comcor è molto attenta al bilancio, pensa e lavora in grande per essere protagonista in serie A. Con un destino legato alle prossime otto gare di qualificazione verso i play off scudetto, sfiorati nel campionato 20212022, con un onorevole 9° posto nazionale.

Alla Fiera di Modena “Sport Village”, dal 21 al 25 aprile Baseball e Softball si presentano come sport emergente di grande seguito e successo, presenti i tecnici federali del Modena baseball. Per quanto riguarda le giovanili, partenza sprint con tante vittorie: Mini Baseball col Pianoro, Under 12 con il Ferrara, Under 15 con il Bologna, Under 18 di Duarte nel derby con l’Athletics Bo.

Giorgio Antonelli