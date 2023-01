Esperienza in difesa per il Cavezzo Preso l’ex Castelfranco Ficarelli

Il Cavezzo rinforza la difesa per dare la caccia alla salvezza. In casa biancazzurra il volto nuovo è quello di Stefano Ficarelli (foto), centrale esperto (’90) che nella prima parte di stagione era al Castelfranco, svincolandosi a fine 2022, tante stagioni in D, Eccellenza e Promozione.

Coppa Seconda. Continua a riempirsi il tabellone delle 16 squadre che daranno vita alla fase regionale della Coppa di Seconda e le due modenesi che hanno vinto il tabellone della nostra provincia – Vis San Prospero e Flos Frugi – conoscono già 10 delle loro 14 avversarie: Piacenza ha promosso Libertas San Corrado e Rottofreno, da Parma si sono guadagnate il pass Scanderberg e Lesignano, da Reggio invece Falk e Rubierese, da Bologna (unica provincia con 3 qualificate) la fase eliminatoria ha premiato Amarante, Venturina e Real Salabolognese, mentre a Ravenna (un solo pass) ha vinto il Low Street Ponte. Tre sono le province che devono ancora emettere i propri verdetti: a Ferrara le 4 ammesse alle semifinali (2 pass) sono Santa Maria Codifiume, Amici di Stefano, Laghese e Balca Poggese, stessa situazione a Rimini, dove però c’è un solo pass, in cui si devono ancora giocare le semifinali Rimini United-Real Riccione e Young Santarcangelo-Borgo Marina, un solo pass infine anche a Forlì-Cesena nella finale Modigliana-Rubicone Calisese.

Seconda ’F’. Carpine-Cabassi, finita 2-1, è stata data vinta 3-0 alla Carpine per la presenza di Davide Leonardi, tesserato irregolarmente.

d.s.