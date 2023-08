Esposte per errore le nuove maglie dei canarini Ecco le tre divise per la prossima stagione

Forse una svista del negozio "New Balance" del Grandemilia di Modena, tant’è. Da ieri pomeriggio la città ha scoperto in anteprima (la nuova divisa sarà presentata la prossima settimana, mercoledì) le maglie da gioco della stagione 20232024. Se sarà tutto confermato, c’è sicuramente un netto cambiamento rispetto alla classica maglia dell’anno scorso. Spunta il colletto su tutte e tre le divise, la gialla, la blu e la bianca. Rifiniture blu e gialle, mentre la bianca ha come dettaglio particolare lo stemma del canarino di color oro, così come il marchio dello sponsor tecnico. Scelte che già incuriosiscono i tifosi.

Intanto la squadra si prepara per l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia, venerdì 11 agosto a Marassi contro il Genoa e, per questo, amichevole dalla quale Paolo Bianco vorrà ricevere quante più indicazioni possibili. A Dimaro, alle ore 17, domani arriva la Dinamo Tirana.