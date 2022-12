"Esprimiamo qualità Questo il nostro ritmo"

PIACENZA

Soddisfatto per la prestazione dei suoi, concentrato sulla sfida con Trento. Andrea Giani commenta: "Abbiamo giocato bene, stiamo esprimendo qualità in tante fasi. Solo nel primo set abbiamo preso qualche break in situazioni nelle quali dovevamo essere più precisi. Abbiamo fatto molto bene la fase punto, questo è il nostro ritmo". Poi sulle assenze avversarie c’è onestà intellettuale: "Le loro assenze? Beh Lucarelli e Leal non sono due giocatori che puoi sostituire, con loro due in campo Piacenza aveva un ritmo importante, facevano molto più male con la battuta. Lo sport è così però, noi dobbiamo far bene il nostro, quello che succede alle altre squadre non può essere un nostro problema. E il match lo abbiamo approcciato molto bene pur sapendo delle assenze". Su una classifica che sorride ancora: "Quando non abbiamo espresso qualità abbiamo perso 3-2, punti importanti nella classifica del girone d’andata. Tolta Perugia, che fa un percorso a parte, sono tutte lì: dobbiamo essere bravi a capire il valore delle squadre che abbiamo di fronte, capirlo e starci dentro". Infine Giani si concentra sul quarto di Coppa Italia di mercoledì: "Trento? È fortissima e non dobbiamo metterci in testa di giocare a un livello superiore. Dobbiamo mantenere il nostro, non va bene cercare di rincorrere l’avversario. Lo scopo è fare bene le nostre cose, quando gli avversari scendono allora li dobbiamo aggredire".

a.t.