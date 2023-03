Esteban Cambiasso all’auditorium ’Biagi’

Giovedì, il 30 marzo, l’auditorium ’Marco Biagi’, sarà teatro dell’evento benefico organizzato dal club ’Modena Interista’ per i 12 anni di vita del club stesso. Per l’occasione, ospite d’eccezione sarà Esteban Cambiasso (foto), ex centrocampista nerazzurro, campione d’Europa nell’Inter allenata da Josè Mourinho e ora volto televisivo nelle vesti di opinionista. A partire dalle 18 Cambiasso incontrerà il pubblico, raccontando aneddoti ed esperienze della sua carriera sul palco dell’auditorium con la presenza di alcuni giornalisti e dei soci del club. L’ingresso (al costo di 20 euro) è aperto a chiunque volesse partecipare, iscritti e non di ’Modena Interista’, ai quali saranno anche consegnati gadgets e premi a seguito di alcuni giochi in programma. Biglietti acquistabili presso la tabaccheria ’Balugani’ di Modena di via Emilia Ovest 476 dal lunedì al sabato (chiusura dalle 13 alle 15:30) o il giorno stesso all’auditorium se fossero ancora disponibili.