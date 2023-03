Esulta solamente la Wamgroup Cavezzo che batta Puianello

Nei campionati di basket minore, l’unica formazione della provincia ad esultare, nel fine settimana, è la Wamgroup Cavezzo (Calzolari 12, Costi e Maini 11, Kolar e Pronkina 10), che vince agevolmente (79-50) il big-match del girone C della poule play-off contro Puianello Basket Team. Vittoria fondamentale per le giallo-nere, che sentenziano il referto rosa grazie al break di 25-10 arrivato in seconda frazione. Stop interno per la SBS Piumazzo (Palmieri 22, Melloni 10), che cade contro Rimini Happy Basket per 57-60. Le padrone di casa, nel secondo tempo, rientrano grazie alla zona difensiva, vanno a -1 in virtù di una sanguinosa palla persa dalle romagnole, ma subiscono i tiri liberi della "staffa" mandati a bersaglio da Novelli. Domenica da dimenticare per le tre formazioni maschili di Serie D (poule play-off). Perde sul campo amico (quarta sconfitta consecutiva) la Ottica Amidei Castelfranco (girone E - Govoni 11, Lanzarini 10), che cede il passo 57-70 alla Vis Persiceto. Dopo un primo quarto chiuso avanti 17-11 dai bianco-verdi, i bolognesi, spinti offensivamente da Rayner (22 punti a fine gara), cambiano marcia ed archiviano la pratica nei quarti centrali, piazzando il 22-43 di break che non lascia scampo alla formazione di coach Bartolini. Da registrare le due triple mandate a bersaglio nel finale da parte del giovane Di Martino. Brusco stop casalingo, 76-94, anche per SPV Vignola (girone F – Cappelli e Fiorini 16, Torricelli 12, Dawson 10) contro Audace Bombers. Gara senza storia, complici le alte percentuali al tiro dei bolognesi, che trovano una Vignola scarica difensivamente. Sconfitta netta in quel di Budrio, 80-62, per Modena Basket (girone E – Mancin 15, Nasuti 13, Gentile 11).

Davide Ceglia