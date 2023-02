Europei in Svizzera, Barbieri settima

Non è stato sufficiente battere il record italiano della Velocità Olimpica per il terzetto azzurro guidato dalla pluricampionessa Rachele Barbieri (in foto): le atlete azzurre sono state poi eliminate nei quarti dalla Germania che ha conquistato l’oro regolando la Francia.L’atleta di Stella di Serramazzoni ha condotto l’ultimo giro con determinazione dopo aver ricevuto il cambio da Mirian Vece e Giada Capobianchi, dimostrando di essere una ciclista poliedrica essendo al debutto in questa specialità ed il settimo posto finale è certamente un buon punto di partenza per la nazionale azzurra in ottica Olimpiadi di Parigi 2024. La plurititolata di Monaco 2022 è sempre pronta a nuove sfide ed oggi sarà impegnata nell’eliminazione specialità nella quale ai mondiali dello scorso anno ha conquistato una preziosa medaglia d’argento. L’eliminazione è un specialità per atlete esperte e molto tattica e da oggi avrà una folta schiera di sostenitori da Serramazzoni, capeggiati da papà Gianpaolo, che faranno il tifo per lei, che è una delle favorite, ma dovrà stare molto attenta alle outsider come è successo ieri al campione del mondo Elia Viviani che si è classificato al quinto posto. Domani scatterà l’omnium specialità in quattro prove che l’ha vista trionfare a Monaco lo scorso anno con gli ultimi quattro giri dell’individuale a punti, sorprendendo tutte le avversarie e conquistando l’oro a coronamento di una stagione condotta sempre da protagonista dopo aver disputato il Giro d’Italia ed il Tour de France.Dopo gli europei su pista Rachele è attesa da una intensa stagione su strada dove debutterà a fine mese in Belgio.

Andrea Giusti