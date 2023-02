Europei su pista in Svizzera, Barbieri beffata nei primi giri

La seconda giornata degli europei su pista che era iniziata con la prima vittoria italiana di Simone Consonni nella corsa a punti non è proseguita altrettanto bene con Rachele Barbieri che ha concluso lontano dalle posizioni alle quali ci aveva abituati ed è terminata al 13° posto nell’eliminazione specialità nella quale aveva colto l’argento nella prova iridata lo scorso anno a Parigi. La pluricampionessa di Stella di Serramazzoni è rimasta intruppata nelle fasi iniziali della corsa nella coda del gruppo ed è stata eliminata già nei primi giri. Peccato poichè era giunto in giornata da Serramazzoni un buon gruppo di tifosi modenesi capeggiati dal suo primo tifoso, papà Giampaolo e sicuramente la più delusa era proprio lei dopo la buona prova nella giornata d’apertura nella velocità olimpica dove assieme alle altre azzurre avevano battuto il record italiano della specialità. Oggi Rachele sarà ancora in gara nell’omnium per difendere il titolo europeo conquistato a Monaco nel 2022. L’omnium è certamente la prova più completa della pista che è uno degli allori previsti anche alle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

Andrea Giusti