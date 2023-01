Fa rumore l’assenza di Azzi Spezia e Salernitana mete gradite

Balzava agli occhi, durante l’amichevole di ieri, l’assenza di Paulo Azzi. Forse, non ha sorpreso nemmeno. Trattasi di ulteriore segnale rispetto a quanto accadrà in questa sessione di mercato, nel quale il brasiliano è destinato a lasciare Modena cinque mesi dopo un’altra ’querelle’ sul suo futuro.

La situazione è piuttosto chiara: l’entourage di Azzi sta continuando a sondare gli interessamenti della serie A, in particolare quelli di Spezia e Salernitana, con le quali (liguri in primis) si era già mosso qualcosa ad agosto. Sullo sfondo restano le due compagini di B maggiormente intenzionate a strappare Azzi al Modena, ovvero Palermo e Ascoli con la soluzione siciliana particolarmente gradita dal calciatore (si veda un like social lasciato su una pagina rosanero). Qualcosa si sbloccherà inevitabilmente a breve, a Frosinone appare evidente che Azzi potrebbe già non far parte della spedizione.

A Frosinone, invece, ci sarà Giovannini e ci sarà almeno fino all’ultima settimana di mercato. Saranno quelli i giorni decisivi per un suo prestito in C, dove anche Mosti ha diverse richieste.

In entrata, il nome caldo è sempre quello di Luca Strizzolo del Perugia, seppur i canarini stiano sondando anche Moreo del Brescia.

a.t.