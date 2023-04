"Facendo punti a Venezia si apre un altro discorso..."

di Rossano Donnini

Resto del mondo contro Modena: in questo modo si potrebbe anche interpretare la sfida fra il Venezia, che nell’ultimo turno è andato a vincere 4-1 sul campo della Ternana utilizzando fra i 16 giocatori entrati in campo ben 11 stranieri, e la squadra gialloblù, che contro la Spal schierava il solo Ionita, essendo a tutti gli effetti italiani Diaw e Oukhadda. Stranieri importanti quelli della squadra lagunare, come ricorda Attilio Tesser: "C’è gente come Cheryshev, protagonista a suon di gol nel Mondiale del 2018, come i due nazionali finlandesi, il portiere Joronen e l’attaccante Pohjampalo, che in questo momento è il cannoniere che segna di più (4 gol nelle ultime 6 partite, 13 in totale, nda), e diversi altri ancora. Il Venezia è una squadra di qualità, forte fisicamente, abile sulle palle inattive, che pratica un calcio veloce e propositivo, che sta attraversando un momento di grande condizione. Dovremo essere molto concentrati, giocare con intensità, tenere bene le distanze e non esporci al loro contropiede".

Contro avversari che cercano il gioco il Modena se l’è quasi sempre cavata bene: questo può favorirvi anche nella partita contro il Venezia?

"Non favorirà noi, favorirà soprattutto chi vuole vedere una bella partita".

Giocare lunedì dopo diverse partite già disputate vi cambia qualcosa?

"No, non ci cambia nulla, pensiamo alla nostra partita non ai risultati degli altri. Come sempre punteremo a conquistare il massimo dei punti, se non ci riusciremo, allora ci potrà stare bene anche un pareggio".

La salvezza è ormai blindata? "Se avessimo vinto contro la Spal avrei risposto sì. Ma abbiamo solo pareggiato, per questo i punti in palio a Venezia peseranno e chiudere lì il discorso salvezza non vuole dire non provare poi ad aprirne un altro dopo".

Il Modena sarà accompagnato da tanti sostenitori, anche per il gemellaggio che esiste fra le due tifoserie. Cosa può dire ai tifosi che vi seguirà fino a Venezia?

"È un gemellaggio storico e c’è uno straordinario esodo dei nostri tifosi, che come sempre si faranno sentire e ci aiuteranno. Se non ci sarà la pioggia ad appesantire il campo sarà una bella partita, fra due squadre che vogliono giocare a calcio e divertire i loro sostenitori. Sarà una festa, speriamo più nostra che loro".

Che settimana è stata con un giorno in più di riposo?

"Una settimana positiva, nel corso della quale abbiamo lavorato bene, senza problematiche. Ma è anche stata una settimana lunga e un po’ logorante, perché l’attesa della partita può togliere energie più che darle".

In difesa potrebbe rientrare Cittadini?

"Si fa fatica a cambiare qualcosa che sta andando bene, ma Cittadini è bravo, è un giocatore di valore e ci ha dato tanto. Adesso sta bene e sul suo utilizzo una riflessione va fatta".