Falcinelli ci mette la faccia: "Chiedo scusa per il mio errore"

Raramente si vede un giocatore, protagonista suo malgrado di un episodio negativo, venire ai microfoni e metterci la faccia prendendosi più volte la responsabilità. Il ruolo di Diego Falcinelli (foto), nel del gruppo canarino, è fatto anche di questi dettagli. Da perugino, la partita di Terni è stata per lui appuntamento sentito (lo hanno dimostrato anche i cori non esattamente piacevoli a lui rivolti) e il calcio di rigore segnato ha, perlomeno, dato all’attaccante il quinto gol stagionale: "Mi prendo tutta la responsabilità, ho chiesto scusa alla squadra per l’errore e sono molto dispiaciuto – ha commentato Falcinelli, parlando dell’errore nell’episodio del raddoppio della Ternana – sono episodi che non posso permettermi, può accadere a volte ad un ragazzo giovane ma da me non me li aspetto e, ripeto, mi prendo tutta la responsabilità. Abbiamo avuto quel momento di black-out inspiegabile, sono convinto che se non commetto quell’errore non so come possa finire il primo tempo. Chiedo scusa, ma ora continuiamo a lavorare perchè abbiamo una partita importante venerdì e dobbiamo cercare di vincerla". Proprio quei momenti di ’sbandamento’ sono il tema, centralei: "Nel secondo tempo siamo stati un’altra squadra. Abbiamo fatto bene, creato i presupposti per ribaltarla. Per questione di millimetri non ci siamo riusciti, penso all’occasione capitata a Bonfanti. Ma ci sono state altre occasioni, dispiace perchè abbiamo buttato punti importanti che cercheremo di recuperare venerdì con il Cagliari. Fischi? Normali, sono perugino. Me li prendo senza problemi".

Alessandro Troncone