Falcinelli è in crescita,. Pergreffi, cuore di capitano

SECULIN 8,5 Mamma mia! Se avesse preso anche la bomba ravvicinata di Partipilo al minuto 93 avrebbe avuto diritto all’ingresso nella hall of fame dei supereroi Marvel. Schierato per il forfait di Gagno, dopo un primo tempo senza pericoli nella ripresa diventa l’incubo del Tardini. Doppia parata prima su Charpentier poi su Man, a seguire respinge un penalty allo stesso Man per un suo fallo in uscita su Del Prato concesso con generosità da Chiffi. Il tutto condito con almeno altri due interventi decisivi. Pomeriggio da raccontare ai nipotini davanti al camino tra qualche lustro.

PONSI 6,5 Magari sbaglia qualche controllo, ma la grinta che tira fuori nei duelli da quella sua faccia da bravo ragazzo è incredibile. La sua più bella partita della stagione.

ZARO 6,5 Grande sicurezza nel primo tempo, nella ripresa deve ricorrere al fallo in più di un’occasione quando il Parma attacca con la forza di un carrarmato nella battaglia delle Ardenne. Comunque sempre una sicurezza.

PERGREFFI 7 Gran prima frazione di gioco, con senso del tempo e coraggio, vedi lo scontro con Coulibaly. Tiene anche nella ripresa confermando il suo cuore di capitano.

COTALI 6,5 Man è un cliente scomodo e lui lo tiene a bada anche durante l’arrembaggio ducale. (44’ st Guiebre sv Va dentro quando Bianco passa alla difesa a cinque per arginare il massimo sforzo dei crociati).

MAGNINO 6 Perde qualche pallone a centrocampo ma il suo lavoro sporco è tanto oscuro quanto efficace.

PALUMBO 6 Dopo un buon primo tempo, nella ripresa lotta come nella prima frazione ma la fatica si fa sentire e perde un paio di palloni in uscita che potevano diventare pericolosi.

DUCA 7 Ormai non è più una sorpresa. Prende spesso l’iniziativa con percussioni personali e trasforma con un tocco delizioso, anche se in sospetta posizione di off side, l’assist di tacco di Falcinelli per il suo primo atteso e meritato gol in serie B. (31’ st Mondele 6 Esordisce in B buttandosi subito senza paura dentro la battaglia. Non male per un 2004).

TREMOLADA 6 In una gara di contenimento e ripartenza fatica a mostrare le sue doti, ma ciò non toglie che riesce a mettere il suo piede nell’azione che porta al gol del Modena. (44’ st Oukhadda sv vale lo stesso discorso fatto per Guiebre).

FALCINELLI 6,5 Primi quarantacinque minuti insipidi e con pochi palloni toccati, ripresa invece convincente in cui dà una mano a tutta la squadra e sui titoli di coda ha anche una mezza palla per riportare avanti i suoi. L’assist per il gol di Duca è bello assai.

MANCONI 6 I pochi palloni che ha prova a gestirli al meglio ma la sua pericolosità si ferma ad un paio di corner conquiistati. Nella ripresa arretra per dare una mano ai compagni. (31’ st Bonfanti 6 Entra in pieno assedio ducale e partecipa alla difesa del castello. Intercetta un pallone che poteva lanciarlo in contropiede solitario, ma viene steso con le cattive).

Alessandro Bedoni