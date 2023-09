Falcinelli finora l’attaccante più penalizzato

Non è ancora un caso ma lo potrebbe diventare: Diego Falcinelli, il giocatore più pagato del Modena, si parla di 600 mila euro l’anno, vede poco il campo. Paolo Bianco dispone di cinque attaccanti dalle caratteristiche diverse e quello che finora ha lascito meno il segno è stato proprio l’umbro. È diventato intoccabile Jacopo Manconi, 29 anni, la vera sorpresa del Modena, un attaccante dal talento spesso sprecato in passato e dal repertorio completo, che lo stesso Bianco, per averlo affrontato sul campo da giocatore, paragona a Domenico Berardi del Sassuolo e a Bruno Fernandes del Manchester United, due fuoriclasse. Si sta dimostrando una vera sentenza Luca Strizzolo, 31 anni, che viaggia alla media di un gol a partita pur non avendone ancora disputata una intera. C’è tanta voglia di rivedere in campo Fabio Abiuso, 20 anni, salito prepotentemente alla ribalta con il gol partita di Cosenza. Poi c’è Nicholas Bonfanti, 21 anni, l’attaccante di peso, l’ariete che dovrebbe scardinare le difese avversarie, ancora non lo ha fatto ma che è alla ricerca della miglior condizione fisica per riuscirci. Rimane Diego Falcinelli, 32 anni, ex di Sassuolo, Fiorentina e Bologna in Serie A, probabilmente il miglior gialloblù della passata stagione, quando però ha giostrato più da trequartista che da punta, mettendo comunque a segno 6 reti in 33 partite.

Quest’anno è sempre partito dalla panchina: contro l’Ascoli è entrato al 67’ per Manconi, con il Cosenza al 90’ per Tremolada e con il Pisa al 76’ sempre per Tremolada. L’attaccante umbro ha alle spalle picchi realizzativi importanti ma ormai lontani: nel 2014-15 mise a segno 14 reti fra io cadetti con il Perugia, nel 2016-17 ben 13 nella massima serie con il Crotone. Anche nell’esperienza all’estero, in Serbia con la Stella Rossa nel 2020-21, di gol ne ha segnati diversi, 9 in campionato più 4 nelle varie coppe, con il club di Belgrado che si è imposto sia in campionato che nella coppa nazionale. Falcinelli è un giocatore di sicuro valore per la categoria, ma rischia di non trovare spazio nell’undici iniziale gialloblù. Anche perché nel 4-3-1-2 di Bianco le punte che stanno giocando lo fanno bene mentre il posto da trequartista è occupato da Luca Tremolada, "uno che in categoria non ha eguali come uomo assist" parole del tecnico gialloblù. Finora Falcinelli, che ha un contratto con il Modena fino al 30 giugno 2024, ha dovuto pazientare. Per quello che ha dimostrato la scorsa stagione, per l’età, l’esperienza, la qualità e il carisma, il ruolo di rincalzo gli sta stretto. Ma può anche diventare stabilmente suo, perché, come dice la saggezza popolare "squadra che vince non si cambia".

Rossano Donnini