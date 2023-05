Falcinelli ospite a ’Gialli di Sera’ su Trc

Sarà l’attaccante del Modena, Diego Falcinelli, l’ospite della puntata di questa sera di "Gialli di Sera", in onda su Trc alle 21:30, in diretta. Nel contenitore sportivo del lunedì condotto da Paolo Reggianini, uno dei migliori acquisti per rendimento, se non il migliore, della rosa canarina 202223 e uno dei più presenti nell’undici di Tesser con 32 presenze e 6 reti.

In studio anche il tecnico dell’Us Terre di Castelli, Claudio Testoni e il giornalista Luca Serafini. Per i telespettatori la possibilità di intervenire da casa attraverso i messaggi Whatsapp.