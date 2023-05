Falcinelli out, idea Bonfanti. Cittadini scalpita

In tema di festeggiamenti partenopei, verrebbe da dire: "Scordiamoci il passato". Tra l’altro, Tesser ben sa cosa significhi, per aver vestito la maglia azzurra sul finire degli anni ‘80 e al successo di Spalletti spera di far seguito con la salvezza del Modena.

Che passa, manco a volerlo fare apposta, dalla partita contro una squadra costruita e risollevata dalla famiglia De Laurentiis. Incroci puramente giornalistici, niente a che vedere con quanto di realmente pesante ed importante i canarini si giocano sul rettangolo di gioco. A muso duro, così il Modena dovrà affrontare una delle compagini più attrezzate della B, lo ha dimostrato sul campo con Michele Mignani in panchina e per alimentare il sogno serie A sarà accompagnato da oltre 3mila tifosi che coloreranno il settore ospiti (a ieri sera 3.225 sui 7.061 presenti). Rialzando la testa prima che il naufragio di Venezia possa prendere il sopravvento in tema di pressione mentale, dettaglio che non può essere trascurato e saranno i primi minuti di gioco a dire se quello è solamente un brutto ricordo.

Ci sono i soliti dubbi di formazione, dettati dai soliti problemi fisici. Diego Falcinelli (foto) non ci sarà, il dolore alla caviglia cresciuto sempre più dopo la contusione rimediata con la Spal lo costringe a seguire i suoi compagni dalla tribuna. Se Tremolada starà bene (è reduce da un infortunio, leggero, alla spalla) sarà lui ad occupare il ruolo di trequartista dietro alla coppia composta da Diaw e Strizzolo, difficile pensare ad un Giovannini dal 1’. C’è Bonfanti a tenere vivo il ballottaggio con uno dei due attaccanti titolari, chissà che Tesser non lanci nella mischia lo ’squalo’ per dare anche una scossa ad un attacco che ha segnato appena due reti nelle ultime cinque partite. Ionita potrebbe scalare a centrocampo nel ruolo naturale di interno, con Gerli in cabina di regia e Magnino a completare il reparto. Un paio di novità, in tema di freschezza, sono attese in difesa. Cittadini (in foto) scalpita, Silvestri potrebbe lasciargli il posto al centro della difesa al fianco di Pergreffi, e Ponsi è pronto a rientrare sull’out di sinistra al posto di Renzetti. Conferma per Oukhadda.

Quanti intrecci, quanto valore. Modena-Bari sta assumendo, col passare delle ore, un peso specifico quasi fondamentale per la stagione di entrambe, a pochi passi dalla bandiera a scacchi. Tempo per pensare non ce n’è più, ora il Modena deve solo mettere il mirino sui quei punti che mancano.

Alessandro Troncone